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    20 июля 2021, 20:33

    Врачей предложили наказывать за призывы отказываться от вакцинации

    Дарья Бунякова

    Врачей необходимо начать привлекать к уголовной ответственности за призывы отказываться от вакцинации. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

    Врачей предложили наказывать за призывы отказываться от вакцинации

    «Я считаю, что сегодня есть все законные основания предъявлять административные, а, может, даже уголовные претензии лицам моей профессии. Есть люди, которые принадлежат к профессии врача, но не иммунологи, не эпидемиологи, не инфекционисты, а, например, ортопеды», — процитировало депутата РИА «Новости».

    По словам Онищенко, только иммунологи, эпидемиологи и инфекционисты обладают профессиональными знаниями в вопросе вакцинации. При этом всего насчитывается около 60 разных врачебных специальностей. Депутат подчеркнул, что медики не должны доводить людей до состояния транса, когда те и так находятся в паническом стрессе.

    «Вот это уже против профессии работает. Тем более если он в этом вопросе не специалист. Он может действительно быть обременен каким-то своим знанием, но ты покажи, откуда ты взял», — сказал он.

    При этом Онищенко считает, что не стоит уголовно или административно наказывать тех, кто читает в том числе и неофициальные источники информации. Он пояснил, что подобные меры усилят недоверие и усугубят ситуацию.