Врачей предложили наказывать за призывы отказываться от вакцинации

Врачей необходимо начать привлекать к уголовной ответственности за призывы отказываться от вакцинации. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Я считаю, что сегодня есть все законные основания предъявлять административные, а, может, даже уголовные претензии лицам моей профессии. Есть люди, которые принадлежат к профессии врача, но не иммунологи, не эпидемиологи, не инфекционисты, а, например, ортопеды», — процитировало депутата РИА «Новости».

По словам Онищенко, только иммунологи, эпидемиологи и инфекционисты обладают профессиональными знаниями в вопросе вакцинации. При этом всего насчитывается около 60 разных врачебных специальностей. Депутат подчеркнул, что медики не должны доводить людей до состояния транса, когда те и так находятся в паническом стрессе.

«Вот это уже против профессии работает. Тем более если он в этом вопросе не специалист. Он может действительно быть обременен каким-то своим знанием, но ты покажи, откуда ты взял», — сказал он.

При этом Онищенко считает, что не стоит уголовно или административно наказывать тех, кто читает в том числе и неофициальные источники информации. Он пояснил, что подобные меры усилят недоверие и усугубят ситуацию.