Здоровье 06 декабря 2023, 19:11 Врачей московских поликлиник обучат по индивидуальным программам Ракова: врачей поликлиник Москвы будут обучать по индивидуальным программам РИА «Новости»

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Индивидуальные программы развития и обучения начнут разрабатывать с 2024 года для врачей столичных поликлиник. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С осени более 10 тысяч врачей прошли в кадровом центре обязательную проверку. Благодаря этому удалось определить, соответствуют ли медсотрудники параметрам занимаемой ими должности и могут ли выполнять свои обязанности.

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«А по каждому конкретному специалисту с 2024 года мы будем формировать на основе этих данных индивидуальную программу развития и обучения на весь период работы в московских поликлиниках», — добавила Ракова.

Анализ уровня квалификации прошли уже две тысячи специалистов. Кроме того, заммэра добавила, что с декабря 2021 года до середины 2023-го все врачи-терапевты, которые оказывают услуги в городских поликлиниках — более трех тысяч человек, — прошли обучение по 13 медицинским направлениям.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как повышают квалификацию врачей столицы.