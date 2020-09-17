Врачей-антипрививочников предложили разжаловать в медсестры

Такие медики демонстрируют свой непрофессионализм и некомпетентность, считает она.

По мнению Кусайко, врач должен быть сторонником вакцинации. Однако и среди них работают те, кто отказывается от прививок. Зампред комитета СФ считает, что отказаться от вакцинации можно только при наличии противопоказаний — остром заболевании или отдаленных хронических заболеваний, прохождении иммуносупрессивной терапии.

«А если это убеждение, то мы должны с этими убеждениями бороться», — заявила Кусайко.

Она не относит себя к сторонникам запретов и наказаний. Тем нее у нее возник вопрос — насколько в данном случае медицинский работник профессионально соответствует своему званию.

«Может, их стоит лишать права заниматься медицинской деятельностью, если это противоречит правилам и нормам. Работать можно медицинской сестрой. То есть тем человеком, который не принимает решение о вакцинации, потому что это все же прерогатива врача», — предложила заслуженный врач.

Пока что Кусайко советует коллегам углубиться в изучение профессиональной литературы, обосновывающей правильность и необходимость вакцинации. После этого полученные знания нужно передать своим пациентам.