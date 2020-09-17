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    17 сентября 2020, 15:01

    Врачебную деятельность предложили лицензировать

    Алена Макаренко

    Лицензирование врачебной деятельности позволит защитить права медицинских работников. С таким заявлением выступила член Совета Федерации и заслуженный врач России Татьяна Кусайко, ее слова привело РИА ФАН.
    Врачебную деятельность предложили лицензировать

    «Пока врач не будет субъектом права, многие вопросы, которые есть, не будут решены», — пояснила она.

    В связи с этим на площадке Госдумы создана рабочая группа, посвященная защите прав медицинских работников и пациентов.

    По мнению заслуженного врача, повысить ответственность врачей перед пациентом необходимо и на законодательном уровне.

    «Казалось бы, наличие аккредитации и сертификатов для работы в медицинской организации достаточно. Но если мы говорим об ответственности, то лицензирование медицинской деятельности, как это есть в частных компаниях, может помочь решить эту проблему», — отметила Кусайко.

    Сделать врача субъектом права могут уже в ближайшие годы, этот вопрос стоит на повестке.

    По словам Кусайко, сейчас нет баланса между защитой прав пациента и медиков.

    Новости SMI.FM