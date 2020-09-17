Врачебную деятельность предложили лицензировать

«Пока врач не будет субъектом права, многие вопросы, которые есть, не будут решены», — пояснила она.

В связи с этим на площадке Госдумы создана рабочая группа, посвященная защите прав медицинских работников и пациентов.

По мнению заслуженного врача, повысить ответственность врачей перед пациентом необходимо и на законодательном уровне.

«Казалось бы, наличие аккредитации и сертификатов для работы в медицинской организации достаточно. Но если мы говорим об ответственности, то лицензирование медицинской деятельности, как это есть в частных компаниях, может помочь решить эту проблему», — отметила Кусайко.

Сделать врача субъектом права могут уже в ближайшие годы, этот вопрос стоит на повестке.

По словам Кусайко, сейчас нет баланса между защитой прав пациента и медиков.