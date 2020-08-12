Врачебная тайна перестала распространяться на подростков

В Госдуме приняли закон, благодаря которому родители подростков могут узнать историю болезни своих детей. Раньше, по достижению 15-летия, молодые люди могли держать в тайне походы к врачу и всю полученную информацию.

Теперь родители на законном основании могут получать все данные о посещениях к врачу и сдаваемых анализах до наступления совершеннолетия, сообщает ТАСС со ссылкой на данные пленарного заседания.

Но при этом подростки имеют право получать информацию о своих болезнях без присутствия родителей. Также данный закон не распространяется на детей которые, по решению суда приобрели полную дееспособность. Например, вступили в брак.

Как отмечают авторы закона, такое решение поможет родителям в полной мере позаботиться о своих детях. Ведь переходном возрасте бывают случаи с незапланированной беременностью, наркоманией или травмами. Для здоровья детей будет лучше, если о них вовремя позаботятся родные.