Врачам предписали сообщать об антиваксерах в Следком и прокуратуру

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) 1 ноября разослал по территориальным органам письмо, в котором поручил сотрудникам выявлять врачей, участвующих в антипрививочной кампании. Следственные органы и прокуратуру субъекта также нужно информировать об активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде прививок.

Как сообщил «Медвестник» со ссылкой на копию документа, письмо подписала глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Наказывать антиваксеров будут по двум уголовным статьям.

В одной из них говорится об ответственности за публичной распространение заведомо ложной информации об опасных для жизни и здоровья обстоятельствах. Максимальный срок наказания — тюремный срок до трех лет.

Во второй речь идет об ответственности за распространение заведомо ложной значимой информации, которая привела к тяжким последствиям. При наступлении смерти человека или тяжелых последствиях для здоровья ответственность за эти действия предусматривает срок до пяти лет лишения свободы.

Накануне с призывом приструнить антиваксеров перед очередным всплеском заболеваемости выступил врач и телеведущий Александр Мясников. Он добавил, что в России полностью вакцинировано только 33% населения.