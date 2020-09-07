Врачам могут дать право лечить пациентов без согласия

Депутаты и сенаторы предложили законопроект, благодаря которому врачи смогут оказывать медицинскую поддержку без добровольного согласия пациента. Проект закона уже поддержали в комиссии правительства РФ.

Законопроект предполагает собой поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», сообщает ТАСС. Благодаря такому решению врачи смогут своевременно оказывать медицинскую помощь людям даже за пределами медучреждения.

В частности, изменения коснутся бригад скорой помощи. Старший медработник сможет сам принять решение о медицинском вмешательстве, если пациент не в силах выразить свою волю. Тем не менее у пациентов и их представителей остается право на отказ, который нужно будет оформить в письменном виде.

По действующим нормам пациенты должны давать согласие на любое медицинское вмешательство, даже при опросе или осмотре медработника.

В кабмине поддержали проект. Однако попросили ко второму чтению сделать одну доработку. Нововведения законопроекта свести с действующими нормами закона, которые дают пациенту или его официальному представителю право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекратить.