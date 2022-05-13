Врача-геронтолог Конев объяснил, как избежать деменции в старости

Врач-геронтолог Юрий Конев прокомментировал слова врача общей практики и функциональной диагностики Михаила Петрика о том, что при помощи черного чая можно избежать деменции и онкологии. Об этом написало ИА Nation News.

По словам медика, этот напиток полезен за счет содержания в нем большого количества антиоксидантов.

Конев же считает, что замедлить развитие деменции поможет здоровый образ жизни и разнообразное питание.

«Можно придерживаться Средиземноморской диеты, которая включает много овощей и фруктов. Стоит есть меньше красного мяса и отдавать предпочтение белому. Стоит потреблять в пищу большое растительных масел», — сказал он.

Также врач посоветовал наладить режим сна, заниматься физическими нагрузками и проходить достаточное количество шагов в день.

«Нужно заниматься физической активностью, делать до 10 тысяч шагов в сутки, в зависимости от возраста. Важно поддерживать тонус мышечной системы, чтобы избежать старческой астении», — резюмировал геронтолог.