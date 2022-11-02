Врач Звонков: слишком высокая температура может представлять угрозу для жизни | 360°

Здоровье 02 ноября 2022, 14:29 Врач Звонков: слишком высокая температура может представлять угрозу для жизни

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Врач-терапевт Андрей Звонков в разговоре с радиостанцией Sputnik заявил о том, что слишком высокая температура может представлять угрозу для жизни. Особенно это касается маленьких детей.

Температуру тела выше 39 градусов обязательно нужно сбивать жаропонижающими препаратами, добавил медик.

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«Если она поднялась до 39 градусов, это уже опасно, особенно если речь идет о ребенке. На таком уровне надо сбивать, без вариантов», — процитировала «Политика сегодня» слова Звонкова.

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При температуре тела до 38 градусов лимфоциты и лейкоциты легко справляются с болезнетворными микроорганизмами.