Здоровье 03 апреля 2024, 18:57 Врач Звонков посоветовал дачникам перестать работать на износ

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Чрезмерные физические нагрузки на огороде чреваты проблемами со здоровьем. Дачникам необходимо перестать работать на износ, сообщил врач-терапевт Андрей Звонков«Вечернему Санкт-Петербургу».

По словам специалиста, при долгих нагрузках в первую очередь начинает страдать поясница, затем повышается артериальное давление. Также дачники чаще остальных сталкиваются с гипертоническими кризами и радикулитом, сообщил «Петербургский дневник».

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«Главная „болезнь“ дачников — это бытовой героизм. Я всегда спорил с людьми, у которых вот это в голове: обязательно надо поставить какой-нибудь дневной рекорд. Да не надо. Не надо пытаться себя преодолеть», — отметил Звонков.