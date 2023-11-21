Здоровье 21 ноября 2023, 11:50 Врач Звонков: подавившемуся человеку нельзя стучать по спине

Читать 360tv в

Человека, подавившегося едой или каким-либо инородным предметом, не рекомендуется стучать по спине. В таких ситуациях лучше использовать прием Геймлиха, сообщил врач-терапевт Андрей Звонков в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, подавившегося необходимо обхватить снизу за талию и резким сдавливанием создать давление в грудной клетке. Благодаря таким действиям остаток воздуха выбьет попавшее инородное тело из дыхательных путей.

Реклама

Если предмет или пища уже проскочили в голосовые связки, то любые удары по спине заталкивают их еще глубже в дыхательные пути, отметил врач.