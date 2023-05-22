Здоровье 22 мая 2023, 16:16 Врач Звягинцев предупредил о рисках гипертонического криза у людей с повышенным давлением во время долгого перелета

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Люди с повышенным давлением наиболее подвержены риску развития тромбозов, инсультов и гипертонического криза во время длительных перелетов. Об этом сообщил врач-терапевт высшей категории Дмитрий Звягинцев в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, в самолете человек вынужден сидеть, застой крови в ногах провоцирует образование тромбов. Ситуацию осложняют перепады давления в салоне при взлете и посадке, добавил врач.

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Терапевт посоветовал людям с болезнями сердца брать с собой на борт самолета аптечку первой помощи.