Здоровье 05 декабря 2022, 12:41 Врач Зверева рассказала, какие симптомы могут указывать на рак глаз Врач Зверева: разные виды рака глаз могут проявляться в виде узелков и уплотнений

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Врач-онколог Института онкологии ЕМС Дарья Зверева в разговоре с «Известиями» рассказала, что разные виды рака глаз могут проявляться в виде узелков и уплотнений или в виде незаживающих язв.

Чаще всего у людей возникают доброкачественные папилломы и невусы, которые не опасны для здоровья.

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«Наиболее распространены новообразования в области придаточного аппарата. Чаще всего это доброкачественные папилломы и невусы, которые не могут нанести серьезного вреда здоровью», — сказала медик.

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К рискам рака глаз врач отнесла генетическую предрасположенность, воздействие солнечной радиации, наличие ВИЧ-инфекции, а также воздействие токсических веществ, которые есть в некачественной косметике.