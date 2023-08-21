Здоровье 21 августа 2023, 13:07 Врач Зухра Павлова заявила, что дневной сон может замедлить старение мозга

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Дневной сон полезен тем, что он замедляет старение мозга, а также снижает риск развития деменции. Об этом в своем Telegram-канале сообщила кандидат медицинских наук Зухра Павлова, написал «ФедералПресс».

Дневной сон может иметь и негативные последствия. Если он затягивается дольше чем на 30 минут, наш организм, напротив, начинает стареть быстрее.

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Врач порекомендовала отдыхать в течение работы не дольше 20 минут, чтобы сохранять продуктивность в течение дня.