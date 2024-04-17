Здоровье 17 апреля 2024, 10:38 Врач Зуева призвала не отказываться от употребления крахмалистых овощей

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Многие эксперты советуют людям, особенно тем, кто придерживается диет, убрать из рациона блюда, содержащие крахмал. В эфире радиостанции Sputnik врач-диетолог Анна Зуева рассказала, что такими продуктами действительно не стоит увлекаться, однако в небольшом количестве они все же должны присутствовать.

По словам специалиста, крахмалистые овощи являются хорошим источником энергии для организма.

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«Крахмал состоит из большого количества „кирпичиков“, более простых сахаров. Чтобы их усвоить, организму требуется провести большой и длительный биохимический процесс», — пояснила она.

Некоторые отказываются от картофеля из-за данного вещества в составе, однако в овоще содержатся витамин С, витамины группы B, фосфор, цинк, кремний. Нужно помнить, что чем большей обработке он подвергается, тем калорийнее становится, добавила Зуева.