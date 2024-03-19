Здоровье 19 марта 2024, 16:53 Врач Зубова рассказала, что убрать ячмень можно с помощью компрессов со свежезаваренным чаем

Читать 360tv в

Врач Нина Зубова в беседе с изданием Life рассказала, как людям, которые борются с ячменем, ускорить процесс выздоровления. В большинстве случаев болезненная припухлость на веке не требует специального лечения и может пройти в течение двух-трех дней.

Чтобы ускорить выздоровление в домашних условиях, пациенту достаточно прикладывать компрессы со свежезаваренным чаем, остуженным до комнатной температуры. Танины, содержащиеся в напитке, помогают уменьшить отек и красноту.

Реклама

«В большинстве случаев ячмень вызывает золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)», — уточнила врач.

К лечащему доктору следует обращаться в том случае, если ячмень вызывает сильный дискомфорт и не проходит в течение нескольких дней.