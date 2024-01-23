Здоровье 23 января 2024, 18:17 Врач Зубова рассказала, что предрасполагающими к циститу факторами могут стать незащищенные половые акты

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Незащищенные половые акты, травмы уретры и мочевого пузыря могут стать предрасполагающими к появлению цистита факторами. Об этом изданию Life рассказала врач Нина Зубова.

Болезнь чаще всего развивается из-за бактериальной инфекции, травмирования слизистой оболочки мочеиспускательного канала, из-за некоторых заболеваний мочевыделительной системы.

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При этом холод и стресс нельзя назвать предрасполагающими факторами в развитии воспаления мочевого пузыря. Они могут быть лишь предрасполагающими факторами для снижения иммунитета, добавила медик.