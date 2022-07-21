Врач Зубарева рассказала, в чем может быть причина запаха изо рта

Стресс и диеты могут спровоцировать плохой запах изо рта. Таким мнением поделилась врач Наталья Зубарева. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на Telegram-канал медика.

Она пояснила, что чаще всего плохой запах возникает из-за некачественной гигиены полости рта. При плохой чистке во рту остаются кусочки еды, которой питаются вредные бактерии. Из-за их деятельности образуется кариес. Еще одной причиной запаха может служить неподходящее средство для ухода за полостью рта.

«Если запах гнилостный, вероятно, плохо перевариваются белки. Если кислый запах брожения — углеводы. Прогорклый запах — жиры», — рассказала Зубарева.

Среди причин также стресс, неправильное питание, избыток сахара и сахаросодержащих продуктов в рационе. Эти факторы нарушают баланс в микробиоме рта. Неприятные ощущения способны спровоцировать и диеты. Чаще всего они образуются из-за кетодиеты.