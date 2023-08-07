Здоровье 07 августа 2023, 13:35 Врач Зубарева посоветовала пожилым людям выбирать физические занятия, которые поднимут настроение

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В пожилом возрасте занятия спортом помогут замедлить процессы старения и держать тело в тонусе. Здесь очень важно выбирать тот вид физической активности, который поднимет настроение, сообщила врач Наталья Зубарева в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, перед началом тренировок пожилым людям не стоит ставить перед собой недостижимых целей. Также в процессе занятий необходимо отдыхать и давать организму время на восстановление.

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Врач посоветовала пенсионерам заниматься только тем видом спортом, который приносит удовольствие от процесса.