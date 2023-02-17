Здоровье 17 февраля 2023, 00:14 Врач Зубарева посоветовала не злоупотреблять съедобными афродизиаками Врач Зубарева пояснила, что чрезмерное употребление афродизиаков может вызвать аллергию

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Съедобные афродизиаки содержат в себе большое количество полезных веществ. Однако чрезмерное употребление таких продуктов может навредить здоровью, предупредила врач-терапевт, диетолог, нутрициолог, доктор превентивной и антивозрастной медицины Наталья Зубарева. Об этом сообщило РИАМО.

Специалист пояснила, что устрицы, спаржа, авокадо, шоколад, пряности, кофе и красное вино могут поднять либидо. Однако при употреблении таких продуктов стоит знать меру.

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Например, морепродукты могут стать причиной аллергии, кофе способен возбуждать нервную систему. Мед и вино из-за высокого содержания калорий приводят к набору лишних килограммов, а пряности опасны при патологиях желудочно-кишечного тракта, написала Neva.Today.

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