28 июля 2023, 19:05
Врач Зубарева: частое употребление скумбрии, а также тунца и марлина может привести к заболеваниям печени
Частое употребление скумбрии, тунца и марлина может привести к заболеваниям печени. Об этом изданию Pravda.Ru рассказал врач-терапевт, диетолог, нутрициолог, практикующий доктор превентивной и антивозрастной медицины Наталья Зубарева.
Медик объяснила, что накопленная в организме ртуть при употреблении этих видов рыбы способна вызывать воспалительные процессы в организме, написала «Свободная пресса».
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Ртуть — это мощный источник токсинов, которые вредят печени и вызывают чувство усталости, добавила Зубарева.
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