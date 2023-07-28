Здоровье 28 июля 2023, 19:05 Врач Зубарева: частое употребление скумбрии, а также тунца и марлина может привести к заболеваниям печени

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Частое употребление скумбрии, тунца и марлина может привести к заболеваниям печени. Об этом изданию Pravda.Ru рассказал врач-терапевт, диетолог, нутрициолог, практикующий доктор превентивной и антивозрастной медицины Наталья Зубарева.

Медик объяснила, что накопленная в организме ртуть при употреблении этих видов рыбы способна вызывать воспалительные процессы в организме, написала «Свободная пресса».

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Ртуть — это мощный источник токсинов, которые вредят печени и вызывают чувство усталости, добавила Зубарева.