Здоровье 20 апреля 2023, 23:32 Врач Зотова рассказала, что делать, если ребенка укачивает в машине Врач Зотова посоветовала обратить внимание на питание, если ребенка укачивает

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Некоторых детей укачивает в машине из-за незрелости вестибулярного аппарата. Врач-педиатр, гастроэнтеролог, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова рассказала, что делать в таком случае. Об этом сообщила «Газета.ru».

По словам специалиста, кормить ребенка лучше не позже 1,5-2 часов до начала поездки. При этом еда должны быть легкой. Подойдут творог или сырники, отварное яйцо, каша с сухофруктами или злаковые мюсли на молоке. Из фруктов можно дать ребенку яблоко, грушу или банан, написал сайт kp.ru.