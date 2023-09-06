Здоровье 06 сентября 2023, 17:21 Врач Зорин рассказал, что с началом учебного года растет число жертв ДТП среди детей

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С началом учебного года в петербургские больницы попадает все больше детей с различными переломами и ушибами, часто полученными в ДТП. Об этом Neva.Today рассказал заместитель директора по научной и учебной работе НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Турнера, доцент, врач травматолог-ортопед Вячеслав Зорин.

По его словам, дети перестраиваются после каникул, часто бывают недостаточно внимательными и рискуют попасть под машину. Поэтому родителям нужно внимательнее относиться к маршруту, которым их чадо добирается до школы.

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Врач посоветовал взрослым освежить в памяти школьников ПДД и напомнить, что нужно соблюдать осторожность не только вблизи проезжей части, но и во дворах, добавил «Петербургский дневник».

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