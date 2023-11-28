Здоровье 28 ноября 2023, 11:46 Врач Золотарев: куркума укрепляет иммунную систему

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Большинство приправ, в том числе куркума, обладают противовирусными свойствами и укрепляют иммунную систему. Об этом сообщил врач-диетолог, нутригенетик Андрей Золотарев в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, биологически активными веществами богаты имбирь, перец и горчица, в которых содержатся природные антибиотики фитонциды. Так, если в квашеную капусту добавить перец или имбирь, то она существенно усилит свои полезные свойства.

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При этом людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта к острым блюдам со специями следует относиться с осторожностью, отметил Золотарев.