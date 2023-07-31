Здоровье 31 июля 2023, 18:45 Врач Зленко назвал маммопластику самой популярной операцией среди молодых женщин

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Одной из самых востребованных пластических операций среди молодых женщин является маммопластика. Об этом рассказал врач-хирург Владимир Зленко в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, также среди женщин есть запрос на хирургические вмешательства по удалению лишнего жира в области подбородка, живота и бедер. Кроме того, в молодом возрасте востребована блефаропластика для коррекции анатомических особенностей.

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Врач отметил, что все больше женщин обращаются за помощью пластических хирургов за ультразвуковой липосакцией.