31 июля 2023, 18:45
Врач Зленко назвал маммопластику самой популярной операцией среди молодых женщин
Одной из самых востребованных пластических операций среди молодых женщин является маммопластика. Об этом рассказал врач-хирург Владимир Зленко в беседе с «Газетой.Ru».
По словам специалиста, также среди женщин есть запрос на хирургические вмешательства по удалению лишнего жира в области подбородка, живота и бедер. Кроме того, в молодом возрасте востребована блефаропластика для коррекции анатомических особенностей.
Реклама
Врач отметил, что все больше женщин обращаются за помощью пластических хирургов за ультразвуковой липосакцией.
Пластические операции
Реклама
Реклама