Здоровье 06 декабря 2022, 15:06 Врач Зяблова рассказала, как лечиться в случае подозрений на простуду Врач Зяблова посоветовала снизить физические нагрузки при подозрении на простуду Unsplash

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В случае подозрения на простуду стоит свести до минимума физические нагрузки, а также употреблять морсы и воду с лимоном. В противном случае болезнь может начать прогрессировать. Такой информацией поделилась заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова. Об этом сообщил LIFE.

По словам медика, если вы заметили у себя симптомы заболевания, важно начать придерживаться постельного режима. Она пояснила, что в начале простуды организм тратит много энергии на борьбу с болезнью. Кроме того, стоит употреблять как можно больше жидкости.

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«Подойдет вода с лимоном, так как в ней много витамина С, который очень полезен для иммунитета. Также можно пить теплый чай, ягодные морсы и компоты собственного приготовления», — рассказала специалист.

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Зяблова посоветовала использовать капли с морской водой для промывания носа. Однако она предостерегла от использования сосудосуживающих средств, так как они вызывают привыкание. Кроме того, для борьбы с насморком можно вдыхать мази с эфирными маслами.