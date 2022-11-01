Врач Зяблова объяснила, как недосып связан с перееданием | 360°

Здоровье 01 ноября 2022, 14:40 Врач Зяблова объяснила, как недосып связан с перееданием Врач Зяблова: недосып вызывает стресс, который замедляет скорость метаболизма freepik

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Главный врач онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова в разговоре с изданием Life объяснила, каким образом недосып влияет на переедание.

Как отметила специалист, недосып — это стресс для организма, из-за которого вырабатывается гормон кортизол в повышенном количестве. Выработка кортизола влияет на замедление функционирования организма, в том числе и на скорость метаболизма.

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Многие люди подвержены эмоциональному голоду, из-за чего происходит заедание стресса. В такие моменты человек чаще всего выбирает фастфуд или сладости.

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«Обратная ситуация: если человек во время стресса не чувствует голод, то недосып будет приводить к уменьшению веса. Поэтому недосып сам по себе — это одна из причин стресса, а переедание — это следствие попытки организма избавиться от него», — добавила медик.

Зяблова подчеркнула, что не только недосып сказывается на переедании и, соответственно, на лишних килограммах. Иногда причина может быть куда более серьезной.