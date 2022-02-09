Врач Зиннатуллин рассказал о пользе грубой клетчатки

С помощью некоторых продуктов можно нормализовать работу кишечника, а также избавиться от плохого холестерина. О том, чем разнообразить свой рацион, рассказал гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Марат Зиннатулин. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на Instagram-аккаунт медика.

Подобным благотворным эффектом обладает грубая клетчатка. Больше всего данного элемента содержится в цельных зернах. Но лучше всего сочетать эти продукты с большим количеством жидкости. Так волокна напитаются влагой и лучше очистят кишечник.

«Грубая клетчатка помогает активной работе перистальтики кишечника, защищает от запоров, очищает кишечник, избавляет организм от излишков холестерина», — рассказал Зиннатулин.

Кроме того, квашеная капуста, бочковые огурцы и чайный гриб обладают аналогичным эффектом. С их помощью можно увеличить количество хороших бактерий. В них находятся пребиотики, которые также присутствуют и в молочных продуктах.