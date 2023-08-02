Здоровье 02 августа 2023, 23:13 Врач Жвавая посоветовала часто мыть детские игрушки, чтобы защитить ребенка от ротавируса

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Дети особенно подвержены риску заболеть ротавирусом. Врач-эпидемиолог тюменской инфекционной клинической больницы Наталья Жвавая рассказала, как защитить ребенка от такой болезни, сообщило Ura.ru.

В первую очередь важно обращать внимание на то, какую воду пьет ребенок. Ее стоит давать бутилированную или кипяченую. Фрукты и овощи перед употреблением важно тщательно мыть.

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«Также следите за чистотой рук, мойте их с мылом перед приемом пищи, после прогулок, посещения туалета, общественных мест, автотранспорта. Ежедневно проводите влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств», — отметила Жвавая.

Кроме того, медик посоветовала регулярно мыть детские игрушки и не хранить еду при комнатной температуре.