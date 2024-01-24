24 января 2024, 14:40
Врач Жовтан назвала высыпания на коже одним из признаков сифилиса
Высыпания на коже и шанкры на слизистой рта, губах и языке могут указывать на заражение сифилисом. Об этом сообщила врач-дерматовенеролог Наталия Жовтан в беседе с News.ru.
По словам специалиста, также о наличии заболевания сигнализирует выпадение волос по типу изъеденного молью меха. Позже увеличиваются лимфатические узлы, поражаются нервные ганглии и появляются высыпания на коже.
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Врач отметила, что современные методы лечения и диагностики позволяют полностью излечиться от сифилиса.
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