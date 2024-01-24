Здоровье 24 января 2024, 14:40 Врач Жовтан назвала высыпания на коже одним из признаков сифилиса

Читать 360tv в

Высыпания на коже и шанкры на слизистой рта, губах и языке могут указывать на заражение сифилисом. Об этом сообщила врач-дерматовенеролог Наталия Жовтан в беседе с News.ru.

По словам специалиста, также о наличии заболевания сигнализирует выпадение волос по типу изъеденного молью меха. Позже увеличиваются лимфатические узлы, поражаются нервные ганглии и появляются высыпания на коже.

Реклама

Врач отметила, что современные методы лечения и диагностики позволяют полностью излечиться от сифилиса.