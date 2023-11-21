Здоровье 21 ноября 2023, 14:05 Врач Животов назвал хронический насморк следствием травмы черепа

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Причиной постоянной заложенности носа и хронического насморка может стать травма черепа. Об этом сообщил врач-остеопат Владимир Животов в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, повреждение костей черепа может сместить кости, формирующие носовые пазухи. Это провоцирует нарушение оттока крови от слизистой, из-за чего носовые ходы становятся уже и пропускают меньше воздуха.

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Врач отметил, что игнорирование последствий травмы черепа также может привести к изменению прикуса и формы лица.