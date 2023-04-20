Здоровье 20 апреля 2023, 21:53 Врач Жито рассказал, из-за чего возникает онемение пальцев Врач Жито заявил, что онемение пальцев возникает из-за анемии

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Онемение пальцев может возникать из-за анемии. Такой информацией поделился врач-эндокринолог Алексей Жито. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Специалист пояснил, что при таком заболевании в крови снижается количество эритроцитов или гемоглобина. Из-за этого в ткани поступает меньше кислорода, что может приводить к онемению пальцев.

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Также такое состояние может возникать из-за проблем с сердцем и сосудами или из-за эндокринных нарушений организма.

«Онемение — очень серьезный симптом, который нельзя оставлять без внимания. Часто это состояние может быть предвестником инфаркта миокарда», — рассказал врач.