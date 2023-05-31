Здоровье 31 мая 2023, 16:23 Врач Жито предупредил, что из-за курения можно лишиться слуха

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Курение может вызвать полную потерю слуха. Об этом Life рассказал терапевт, эндокринолог, кардиолог и кандидат медицинских наук Алексей Жито.

По его словам, при курении как обычных, так и электронных сигарет, выделяются токсиканты. Эти вещества разрушают нервные волокна, в том числе и слуховые. Со временем это может привести как к снижению, так и к полной потере слуха.

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«Более известны долгосрочные последствия от курения. Во-первых, курение нарушает работу слизистой оболочки уха, горла и носа, в результате нарушается нормальная функция носа, ухудшается отток бактерий, то есть слизи становится больше, она становится более вязкой. Вместо того чтобы предотвращать инфекцию, она начинает там размножаться», — сказал врач.

В результате это может привести к атрофии слухового нерва, что влечет за собой глухоту.

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