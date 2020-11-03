Врач: жиры помогают поддерживать иммунитет

По его словам, животные жиры формируют слизистую оболочку, которая мешает вирусам проникнуть в организм.

«Можно употреблять гусиный, говяжий, свиной жир, можно даже медвежий и бобровый жир. Какой найдете, тот и употребляйте», — пояснил Харлов.

Он рассказал, что этот тип жиров — самый полезный для человеческого организма. На втором месте, по его словам, идут Омега-3 жиры — из морепродуктов. На третьем месте — жиры растительного происхождения, например, оливковое масло.

«Четвертое место — это самые отвратительные трансжиры. Эти жиры — абсолютное зло», — заключил Харлов.

Также врач добавил, что в этом вопросе следует соблюдать меру. Количество жиров не должно составлять больше 20% от общей калорийности рациона, иначе это принесет вред организму.

«Где-то можно и больше, если вы не будете параллельно с этим перебирать по углеводам. Углеводы и жиры находятся в такой пропорции, что если вы поднимаете жиры, то вы должны опускать углеводы и наоборот», — пояснил он.