Здоровье 21 июля 2023, 23:24 Врач Жемчугов рассказал, где в России есть риск заразиться лихорадкой Западного Нила Врач Жемчугов: риск заразиться лихорадкой Западного Нила повысился в Краснодаре

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Заразиться лихорадкой Западного Нила можно даже в России. Врач-иммунолог и доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, жителям каких регионов стоит опасаться заболевания. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Специалист напомнил, что два случая заражения уже зарегистрировали в Ростовской области. Эти данные подтвердил Роспотребнадзор. Поэтому в зоне риска находятся жители Краснодара, Ставрополя, Ростова-на-Дону и Волгограда.

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Медик пояснил, что болезнь базируется именно в дельте Нила. Однако насекомые-переносчики могут прилетать и в другие страны.