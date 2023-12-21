Здоровье 21 декабря 2023, 14:02 Врач Жемчугов: грипп А особенно опасен для младенцев, стариков и людей с хроническими заболеваниями

Читать 360tv в

Грипп А, в который входит вирус гриппа H1N1, известный как «испанка» и «свиной грипп», наиболее опасен для младенцев, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания легких. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

В случае болезни пациенту необходимо оказать своевременное лечение, чтобы она не переросла в нечто опасное.

Реклама

«Врач, который видит тяжелую температуру, обязан делать тест, чтобы в течение суток установить, чем болеет пациент — коронавирус, грипп А, коклюш, корь и так далее», — добавил Жемчугов.

По его словам, самое главное при гриппе А — сбить высокую температуру.