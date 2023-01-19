Здоровье 19 января 2023, 18:50 Врач Жданова рассказала, почему нельзя носить легкую обувь зимой Врач Жданова рассказала, что легкая обувь зимой может стать причиной переохлаждения

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Многие россияне продолжают носить легкую обувь зимой. Однако подобный подход может быть чреват переохлаждением. Такой информацией поделилась врач Анастасия Жданова. Об этом сообщила «Свободная Пресса».

Медик пояснила, что легкая обувь намного быстрее промокает, из-за чего увеличивается риск заболеть. При этом даже кроссовки на большой платформе не являются подходящим вариантом для зимы.

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В холода лучше всего выбирать обувь, подошва которой выполнена из полиуретана, резины или поливинилхлорида. Такие материалы не пропускают влагу. Толщина платформы должна составлять по меньшей мере один сантиметр.

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