Здоровье 17 января 2024, 12:06 Врач Жаровская: сало полезно для клеток печени

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Сало считается одним из лидеров по содержанию арахидоновой кислоты, которая очень ценна для мембран клеток печени. Об этом сообщила врач-диетолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, также жиры, которые находятся в сале, накапливают в своем составе жирорастворимые витамины А и D. Однако продукт становится вредным для здоровья при заморозке и разморозке, поскольку полезная арахидоновая кислота очень быстро окисляется.

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Кроме того, не стоит увлекаться копченым салом – оно накапливает в своем составе большое количество канцерогенных веществ, отметила диетолог.