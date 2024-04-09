Здоровье 09 апреля 2024, 15:08 Врач Жарова призвала следить за размером порций во время похудения

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Во время похудения следует придерживаться нескольких правил: следить за размером порций, избегать продуктов с большим содержанием сахара и соли, заменить напитки с сахаром обычной водой. Об этом «Российской газете» рассказала старший лаборант кафедры гастроэнтерологии ФДПО РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России Мария Жарова.

Как уточнил RT, любой подход должен иметь достижимые цели, а диета должна быть сбалансированной. В недельном распорядке около 150 минут следует отвести на аэробные нагрузки: ходьбу, велосипед, плавание. Силовые упражнения также важно включить в тренировку, добавила Жарова.