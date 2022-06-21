Врач Жаров рассказал, какие факторы повышают риск развития рака толстой кишки

Риск появления рака толстой кишки повышается из-за образования полипов. Таким мнением поделился руководитель эндоскопического центра Коммунарки Андрей Жаров. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Эти полипы — образования в слизистой. Удаление полипов практически избавляет от риска развития рака. Если полип не удалили, нужно четко до пациента донести, что это единственный путь развития рака», — пояснил медик.

Он подчеркнул, что людям, чей возраст превышает 45 лет, необходимо делать колоноскопию один раз в пять лет. Таким образом можно выявить, а после избавиться от полипов. Жаров заявил, что такой метод является единственным способом полностью победить рак толстой кишки.