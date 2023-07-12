12 июля 2023, 16:43
Врач Жаркова заявила, что привычка досыпать по выходным может грозить инфарктом и инсультом
Эндокринолог и диетолог клиники «МЕДСИ в Домодедово» Полина Жаркова в разговоре с изданием Life порекомендовала привести в норму свой распорядок дня и стараться спать одинаковое количество часов. Она отметила, что привычка отсыпаться по выходным может грозить инсультом или инфарктом.
Для того, чтобы наладить режим сна, врач посоветовала отказаться от кофе и энергетиков, каждый день иметь физическую активность, перед отходом ко сну проветривать комнату.
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Нормальным сном считается время от семи до восьми часов, добавила Жаркова.
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