Здоровье 12 июля 2023, 16:43 Врач Жаркова заявила, что привычка досыпать по выходным может грозить инфарктом и инсультом

Читать 360tv в

Эндокринолог и диетолог клиники «МЕДСИ в Домодедово» Полина Жаркова в разговоре с изданием Life порекомендовала привести в норму свой распорядок дня и стараться спать одинаковое количество часов. Она отметила, что привычка отсыпаться по выходным может грозить инсультом или инфарктом.

Для того, чтобы наладить режим сна, врач посоветовала отказаться от кофе и энергетиков, каждый день иметь физическую активность, перед отходом ко сну проветривать комнату.

Реклама

Нормальным сном считается время от семи до восьми часов, добавила Жаркова.