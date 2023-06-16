Здоровье 16 июня 2023, 13:40 Врач Жаркова перечислила самую полезную зелень Врач Жаркова посоветовала добавлять петрушку в свой рацион летом

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Зелень содержит в своем составе колоссальное количество витаминов. Врач-эндокринолог и диетолог Полина Жаркова перечислила самые полезные виды зелени. Об этом сообщил сайт aif.ru.

По словам специалиста, зелень обладает низкой калорийностью. При этом в ее составе содержатся витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, Е, K, Н и РР.

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Самой полезной зеленью Жаркова назвала петрушку, укроп и листья салата, написал «Царьград».

Также врач посоветовала обратить внимание на шпинат, так как он содержит белок и большое количество фолиевой кислоты.