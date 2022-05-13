Врач заверила, что черемуха не является аллергеном

Аллерголог-иммунолог Валентина Федорова рассказала Тульской службе новостей, почему аромат черемухи вызывает недомогание у многих людей.

Отмечается, что у некоторых людей сильный аромат черемухи вызывает тошноту и головную боль. Поэтому ее не рекомендуется использовать при украшении закрытых помещений.

«Как правило, достаточно убрать черемуху, проветрить помещение или выйти на свежий воздух. Такую же реакцию может вызывать акация и другие ароматные растения», — заметила врач.

Она напомнила, что черемуха опыляется насекомыми, а аллергию могут вызвать лишь те деревья, которые опыляются ветром. По ее словам, самыми аллергенными являются ясень, клен, дуб, ольха и береза, чья пыльца распространяется на расстояние до 200 километров.

«Черемуха не является аллергеном, и в этом смысле безопасна», — добавила собеседница издания.