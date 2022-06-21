Врач Завадовский объяснил, как спасти себя при укусе змеи

Необходимо соблюдать ряд правил в случае укуса змеи. О них рассказал врач-токсиколог НИИ имени Склифосовского Михаил Завадовский, сообщил NEWS.ru.

В России самой опасной змеей является гадюка. В случае укуса до приезда медиков важно соблюдать покой. Пострадавшую конечность стоит держать на возвышенности, а также обильно употреблять горячее питье.

«Также хочу сказать, что с собой в лес стоит брать большую палку и при необходимости откидывать ей же змей. Отдельно хочу отметить, что змеи не нападают на людей, пока не чувствуют от них угрозу, так что в большинстве случаев встреча с гадюкой вам ничем не грозит», — пояснил специалист.

А вот отсасывать яд из раны не стоит. В таком случае есть вероятность столкнуться с более серьезными последствиями. Кроме того, Завадовский подчеркнул, что если неправильно обработать рану, можно подхватить столбняк. Однако решить подобную проблему можно с помощью вакцины.