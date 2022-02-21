Врач Засухина похвалила Петербург за большое количество доноров крови

Санкт-Петербургская станция переливания крови 21 февраля отметила свое 70-летие. Главный врач Городской станции переливания крови Татьяна Засухина в беседе с «Петербургским дневником» рассказала о работе, которая ведется в городе в этой сфере.

По словам специалиста, донорская активность в Петербурге является уникальной. Достичь этого удалось благодаря планомерной работе. Врач подчеркнула, что городские доноры получают стандартую выплату на возмещение питания, а также дополнительные средства из регионального бюджета.

«Ведется огромная работа в городе — на уровне правительства в том числе. Я не знаю региона, где губернатор ежемесячно обращается к гражданам с призывом стать донором», — заметила медик.

Засухина добавила, что также есть решения, которые направлены на активизацию донорства в районах.

«У нас 18 районов, и в каждом есть донорский совет, причем они работают не формально. У нас проводятся очень живые и интересные лекции для старшеклассников. И не случайно, что у нас очень много доноров сразу после 18-летия. У нас развито корпоративное донорство: мы совершаем ежегодно 350 выездов в 150 организаций», — пояснила главный врач.