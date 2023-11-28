Здоровье 28 ноября 2023, 17:27 Врач Заславская посоветовала зимой есть богатые белком продукты для укрепления иммунитета

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Зимой особенно важно укреплять иммунитет, для этого нужно есть больше богатых белком продуктов. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-терапевт Рина Заславская.

Она объяснила, что белка должно быть в рационе взрослого человека не меньше 100 граммов. Для этого нужно добавить в свой рацион такие продукты, как творог, яйца и мясо.

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Также Рина Заславская рекомендовала обязательно есть побольше сезонных овощей и фруктов. Лучше отдавать предпочтение им, а не аптечным витаминам.

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