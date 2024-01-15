Здоровье 15 января 2024, 14:41 Врач Зарема Тен рассказала, что кандидоз может указывать на серьезные проблемы с иммунитетом

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Врач-терапевт Зарема Тен в беседе с изданием NEWS.ru рассказала о заболевании, которые может сообщать о серьезных проблемах с иммунной системой человека. Речь идет о так называемом кандидозе (молочнице).

Выявить заболевание самостоятельно можно по молочно-творожистому налету на языке.

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«Молочно-творожистый налет, плотный, на всей поверхности языка, при этом более плотные высыпания характерны для корня языка, а ближе к спинке возможны небольшие бляшки, которые могут сливаться», — сказала Тен.

Врач также предупредила, что кандидоз может появиться сразу после лечения острого инфекционного заболевания.