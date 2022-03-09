Врач Заречнов дал советы по уходу за родственником с деменцией

Врач Виктор Заречнов дал рекомендации по уходу за родственником с деменцией. Об этом сообщила «Российская газета».

По данным сайта «Русская планета», он назвал важным соблюдение рекомендаций и прем лекарств, назначенных врачом. Также Заречнов добавил, что питание должно включать кашу, рыбу, кисломолочные продукты, овощи, фрукты и мясо. Кроме того, важно контролировать количество выпиваемой воды, так как люди с деменцией часто не чувствуют жажды.