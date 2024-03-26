Здоровье 26 марта 2024, 14:13 Врач Заплавнова рассказала, что излечиться от рака можно полностью на первой стадии заболевания

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Врач-терапевт Кристина Заплавнова в беседе с изданием NEWS.ru рассказала, что излечить рак полностью возможно, если его обнаружат на нулевой или первой стадии.

Дело в том, что и в одном, и во втором случае злокачественная опухоль находится в пределах одного органа, не прорастает в соседние ткани.

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«Первая стадия — небольшая опухоль, в пределах одного органа, но немного больше нулевой. Такие новообразования называют раком на ранней стадии. Его относительно просто лечить», — добавила Заплавнова.

Ранее СМИ писали, что у британской герцогини Кейт Миддлтон обнаружили рак. Подробности ее болезни не раскрываются, лишь известно, что зимой она перенесла операцию на брюшной полости.