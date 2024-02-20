Здоровье 20 февраля 2024, 16:08 Врач Заплавнова назвала причиной «морской болезни» дисбаланс функционирования подсистем ЦНС

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Дисбаланс функционирования подсистем центральной нервной системы (вестибулярной, оптической, слуховой) считается главной причиной укачивания на корабле. Об этом сообщила врач-терапевт Кристина Заплавнова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, расстройства ЦНС могут привести к гипервозбудимости и неадекватной реакции структур. Так, мелькающие перед глазами объекты провоцируют возникновение чувства тошноты и головокружение.

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Кроме того, «морская болезнь» развивается на фоне болезней ЖКТ и сердца. Особенно укачиванию на корабле подвержены беременные и люди с хронической мигренью, отметила врач.